Авария с катамараном в Волгограде: стали известны детали и количество погибших

После столкновения баржи и катамарана в Волгограде, 12 июня, погибло 11 человек, из них одна несовершеннолетняя 17-летняя девушка. Всего на борту 12-местного катамарана находились 16 человек.

Об этом сообщил сайт "Риа. Новости" с ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

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В настоящее время все поисково-спасательные работы завершены, тела одиннадцати погибших были подняты из воды. С родственниками погибших сейчас общаются психологи.

Только что закончились поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП – 11 человек,

– отметили в ведомстве МЧС.

Пять пассажиров катамарана были спасены, из них трое, две женщины и мужчина, были госпитализированы, еще двое отказались от медицинской помощи.



Сотрудники МЧС России подняли из воды катамаран и погибших

Инцидент произошел на Волге около острова Голодный рядом с Волгоградом – в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся. Как сообщили в Росморречфлот, теплоход "Капитан Вечеркин", с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру и возможности для маневра у него не было.

Поврежденный полузатонувший катамаран подняли на берег с помощью автокрана. На нем и нашли последнюю погибшую,

– сообщил начальник пресс-службы областного управления МЧС Дмитрий Уланов.

По некоторым источникам, катамараном управлял его владелец – бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, который, вероятно, погиб в результате происшествия.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК ( Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).