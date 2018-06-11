В Волгограде в результате столкновения баржи с катамараном девять человек пропали без вести
После столкновения баржи и катамарана в Волгограде скончался один человек, еще девять человек пропали без вести.
Об этом сообщает "РИА "Новости"" со ссылкой на экстренные службы региона.
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Сейчас судьба девяти человек, находившихся на катамаране неизвестна,
– сообщил источник.
По сообщениям правоохранительных органов семь человек удалось спасти.
Отмечается, что инцидент произошел на реке Волга. Детали происшествия пока неизвестны.
Источник: 24 Канал
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