В Волгограде в результате столкновения баржи с катамараном девять человек пропали без вести

После столкновения баржи и катамарана в Волгограде скончался один человек, еще девять человек пропали без вести.

Об этом сообщает "РИА "Новости"" со ссылкой на экстренные службы региона. Читайте также: В Николаевской области из-за перегруженных фур обрушился мост Сейчас судьба девяти человек, находившихся на катамаране неизвестна,

– сообщил источник. По сообщениям правоохранительных органов семь человек удалось спасти.



Отмечается, что инцидент произошел на реке Волга. Детали происшествия пока неизвестны.