У Волгограді в результаті зіткнення баржі з катамараном дев'ять чоловік зникли безвісти
Після зіткнення баржі та катамарану у Волгограді померла одна людина, ще дев'ятеро чоловік зникли безвісти.
Про це повідомляє "РІА "Новости"" з посиланням на екстрені служби регіону.
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Наразі доля дев’яти чоловік, що знаходилися на катамарані невідома,
– повідомило джерело.
За повідомленнями правоохоронних органів семеро людей вдалося врятувати.
Зазначається, що інцидент трапився на річці Волга. Деталі події наразі невідомі.
Джерело: 24 Канал
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