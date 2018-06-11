У Волгограді в результаті зіткнення баржі з катамараном дев'ять чоловік зникли безвісти

Після зіткнення баржі та катамарану у Волгограді померла одна людина, ще дев'ятеро чоловік зникли безвісти.

Про це повідомляє "РІА "Новости"" з посиланням на екстрені служби регіону. Читайте також: На Миколаївщині через перевантажені фури обвалився міст Наразі доля дев’яти чоловік, що знаходилися на катамарані невідома,

– повідомило джерело. За повідомленнями правоохоронних органів семеро людей вдалося врятувати. Зазначається, що інцидент трапився на річці Волга. Деталі події наразі невідомі.