00:38
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 14°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Волгограді в результаті зіткнення баржі з катамараном дев'ять чоловік зникли безвісти

88 Читать новость на русском
На річці Волга катамаран зіткнувся з баржею
На річці Волга катамаран зіткнувся з баржею / ria.ru

Після зіткнення баржі та катамарану у Волгограді померла одна людина, ще дев'ятеро чоловік зникли безвісти.

Про це повідомляє "РІА "Новости"" з посиланням на екстрені служби регіону.

Читайте також: На Миколаївщині через перевантажені фури обвалився міст

Наразі доля дев’яти чоловік, що знаходилися на катамарані невідома,
– повідомило джерело.

За повідомленнями правоохоронних органів семеро людей вдалося врятувати.

Зазначається, що інцидент трапився на річці Волга. Деталі події наразі невідомі.

 

Теги: Новини Росії Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук