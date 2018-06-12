14:49
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Аварія з катамараном у Волгограді: стали відомі деталі і кількість загиблих

1558 Читать новость на русском
Аварія з катамараном у Волгограді: стали відомі деталі і кількість загиблих
Аварія з катамараном у Волгограді: стали відомі деталі і кількість загиблих / ВВС. Росия

Після зіткнення баржі та катамарану у Волгограді 12 червня загинуло 11 людей, з них одна неповнолітня 17-річна дівчина. Загалом на борту 12-місного катамарана перебували 16 осіб.

Про це повідомив сайт "Риа. Новости" з посиланням на прес-службу регіонального управління МНС.

Читайте також: На скандальному Кримському мосту сталася серйозна ДТП

Наразі всі пошуково-рятувальні роботи завершені, тіла одинадцяти загиблих були підняті з води. З родичами загиблих нині спілкуються психологи.

Щойно закінчилися пошуково-рятувальні роботи. Піднято з води тіло останньої пасажирки катамарана. Число загиблих при ПП – 11 осіб,
– зазначили у відомстві МНС.

П'ять пасажирів катамарана були врятовані, з них троє, дві жінки і чоловік, були госпіталізовані, ще двоє відмовилися від медичної допомоги.

Працівники МНС Росії підняли з води катамаран і загиблих
Працівники МНС Росії підняли з води катамаран і загиблих

Інцидент стався на Волзі біля острова Голодний поруч з Волгоградом – в кілометрі від берегової лінії зіткнулися катамаран і буксир в складі двох барж, катамаран перекинувся. Як повідомили в Росморречфлот, теплохід "Капітан Вечеркін", з яким зіткнувся катамаран, йшов строго по фарватеру і можливості для маневру у нього не було.

Пошкоджений напівзатонулий катамаран підняли на берег за допомогою автокрана. На ньому й знайшли останню загиблу,
– повідомив начальник прес-служби обласного управління МНС Дмитро Уланов.

За деякими джерелами, катамараном керував його власник – колишній глава Калачевського району Волгоградської області Дмитро Хахалев, який, ймовірно, загинув в результаті події.

Слідчий комітет порушив справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 263 КК ( Порушення правил безпеки руху водного транспорту, що призвело з необережності загибель двох або більше осіб).

Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук