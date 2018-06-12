Аварія з катамараном у Волгограді: стали відомі деталі і кількість загиблих

Після зіткнення баржі та катамарану у Волгограді 12 червня загинуло 11 людей, з них одна неповнолітня 17-річна дівчина. Загалом на борту 12-місного катамарана перебували 16 осіб.

Про це повідомив сайт "Риа. Новости" з посиланням на прес-службу регіонального управління МНС.

Читайте також: На скандальному Кримському мосту сталася серйозна ДТП

Наразі всі пошуково-рятувальні роботи завершені, тіла одинадцяти загиблих були підняті з води. З родичами загиблих нині спілкуються психологи.

Щойно закінчилися пошуково-рятувальні роботи. Піднято з води тіло останньої пасажирки катамарана. Число загиблих при ПП – 11 осіб,

– зазначили у відомстві МНС.

П'ять пасажирів катамарана були врятовані, з них троє, дві жінки і чоловік, були госпіталізовані, ще двоє відмовилися від медичної допомоги.



Працівники МНС Росії підняли з води катамаран і загиблих

Інцидент стався на Волзі біля острова Голодний поруч з Волгоградом – в кілометрі від берегової лінії зіткнулися катамаран і буксир в складі двох барж, катамаран перекинувся. Як повідомили в Росморречфлот, теплохід "Капітан Вечеркін", з яким зіткнувся катамаран, йшов строго по фарватеру і можливості для маневру у нього не було.

Пошкоджений напівзатонулий катамаран підняли на берег за допомогою автокрана. На ньому й знайшли останню загиблу,

– повідомив начальник прес-служби обласного управління МНС Дмитро Уланов.

За деякими джерелами, катамараном керував його власник – колишній глава Калачевського району Волгоградської області Дмитро Хахалев, який, ймовірно, загинув в результаті події.

Слідчий комітет порушив справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 263 КК ( Порушення правил безпеки руху водного транспорту, що призвело з необережності загибель двох або більше осіб).