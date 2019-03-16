Авария с судном у берегов оккупированного Крыма: почему опять виноват Крымский мост

Авария с судном Maryland вблизи берегов аннексированного полуострова произошла из-за обмеления канала. Причина этому – последствия незаконного строительства оккупантами Крымского моста.

Так проявляются последствия незаконного строительства Крымского моста – обмеление дна и отложения песка, заявляют в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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24 канал писал, что в Керченском проливе 13 марта село на мель судно Maryland под флагом Либерии. Корабль вышел из порта Мариуполя и направлялся в Италию с грузом металла.

Причиной обмеления может быть большое количество опор моста. Они "занимают значительную площадь дна в Керченском проливе, а также препятствуют естественному перетоку воды из Азовского в Черное море".

Технические характеристики судна (Maryland – 24 канал) позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского в Черное море. Однако, незаконно построенный россией Керченский мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов,

– отмечают в ведомстве.

Там уточнили, что высота судна Maryland составляет 13,9 метров, а его максимальная осадка – 7,7 метров.

Ситуация с Maryland является следствием строительства Крымского моста/ Источник: mtot.gov.ua

Оккупанты же установили ограничение осадки на отметке 8 метров. Однако в МинВОТ отмечают, что глубина конструкции на участке, где село на мель судно, – 8,3 метра. Зато оккупанты утверждают, что причиной могла стать низкая осадка судна.

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.



Впоследствии в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.



По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.