В Керченском проливе произошел инцидент с судном, которое шло из Украины

В Керченском проливе 13 марта село на мель судно Maryland под флагом Либерии. Корабль вышел из порта Мариуполя и направлялся в Италию с грузом металла.

В России уже заявили, что корабль не мешает судоходству в Керченском проливе, и оно осуществляется в штатном режиме, пишет ТАСС.

Читайте также: Как незаконный Крымский мост стал головной болью для России

В федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ добавили, что корабль Maryland водоизмещением 20 тысяч тонн шел с 17 тысячами тонн металла.

Снять его с мели пытались четыре буксира, но безрезультатно. Попытки снять корабль продолжатся в пятницу, 15 марта.

Судно село на бровку Керчь-Еникальского канала вечером 13 марта, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту

– рассказали в ведомстве.

Само судно не получило повреждений, и угрозы для экологии и экипажа нет.

Как РФ блокирует Керченский пролив и как это повлияло на порты Украины?

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки.



Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В целом из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.