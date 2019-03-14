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      В Керченском проливе произошел инцидент с судном, которое шло из Украины

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      В Керченском проливе село на мель судно шедшее из Украины
      В Керченском проливе село на мель судно шедшее из Украины / most.life

      В Керченском проливе 13 марта село на мель судно Maryland под флагом Либерии. Корабль вышел из порта Мариуполя и направлялся в Италию с грузом металла.

      В России уже заявили, что корабль не мешает судоходству в Керченском проливе, и оно осуществляется в штатном режиме, пишет ТАСС.

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      В федеральном агентстве морского и речного транспорта РФ добавили, что корабль Maryland водоизмещением 20 тысяч тонн шел с 17 тысячами тонн металла.

      Снять его с мели пытались четыре буксира, но безрезультатно. Попытки снять корабль продолжатся в пятницу, 15 марта.

      Судно село на бровку Керчь-Еникальского канала вечером 13 марта, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту
      – рассказали в ведомстве.

      Само судно не получило повреждений, и угрозы для экологии и экипажа нет.

      Как РФ блокирует Керченский пролив и как это повлияло на порты Украины?
      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. В следствии этого украинская экономика несет большие убытки.

      Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В целом из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

      blog_ava
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      14 марта
      33708
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Новости Мариуполя Украина – Россия Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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