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      У Керченській протоці стався інцидент з судном, що йшло з України

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      У Керченській протоці сіло на мілину судно з України
      У Керченській протоці сіло на мілину судно з України / most.life

      У Керченській протоці 13 березня сіло на мілину судно Maryland під прапором Ліберії. Корабель вийшов з порту Маріуполя і прямував до Італію з вантажем металу.

      У Росії вже заявили, що корабель не заважає судноплавству в Керченській протоці, і воно здійснюється в штатному режимі, пише ТАСС.

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      У федеральному агентстві морського і річкового транспорту РФ додали, що корабель Maryland водотоннажністю 20 тисяч тонн йшов із 17 тисячами тонн металу.

      Зняти його з мілини намагалися чотири буксири, але безрезультатно. Спроби підняти корабель продовжаться в п'ятницю, 15 березня.

      Судно сіло на бровку Керч-Єнікальського каналу ввечері 13 березня, коли проходило Керченську протоку в каравані і з лоцманом на борту,
      – розповіли у відомстві.

      Саме судно не отримало пошкоджень, і загрози екології та екіпажу немає.

      Як РФ блокує Керченську протоку і як це вплинуло на порти України?Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Порти Маріуполя та Бердянська несуть великі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.

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      Теги: Новини України Новини Росії Водний транспорт Україна – Росія Новини Маріуполя Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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