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      Аварія із судном біля берегів окупованого Криму: чому знову винен Кримський міст

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      Аварія біля берегів Криму сталася через обміління каналу, – МінТОТ
      Аварія біля берегів Криму сталася через обміління каналу, – МінТОТ / МінТОТ

      Аварія із судном Maryland поблизу берегів анексованого півострова сталася через обміління каналу. Причина цьому – наслідки незаконного будівництва окупантами Кримського мосту.

      Так проявляються наслідки незаконного будівництва Кримського мосту – обміління дна та відкладення піску, заявляють у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

      Читайте також: Як незаконний Кримський міст став головним болем для Росії

      24 канал писав, що у Керченській протоці 13 березня сіло на мілину судно Maryland під прапором Ліберії. Корабель вийшов з порту Маріуполя і прямував до Італію з вантажем металу.

      Причиною обміління можуть бути велика кількість опор мосту. Вони "займають значну площу дна в Керченській протоці, а також перешкоджають природному перетоку води з Азовського в Чорне море".

      Технічні характеристики судна (Maryland – 24 канал) дозволяли безперешкодно здійснити вихід з Азовського в Чорне море. Однак, незаконно побудований Російською Федерацією Керченський міст вкотре став перешкодою для вільного проходу суден,
      – наголошують у відомстві.

      Там уточнили, що висота судна Maryland становить 13,9 метрів, а його максимальна осадка – 7,7 метрів


      Ситуація із Maryland є наслідком будівництва Кримського мосту/ Джерело: mtot.gov.ua

      Окупанти ж встановили обмеження осадки на позначці 8 метрів. Однак у МінТОТ зазначають, що глибина конструкції на ділянці, де сіло на мілину судно, – 8,3 метра. Натомість окупанти стверджують, що причиною могла стати низька осаду судна.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Кримський міст Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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