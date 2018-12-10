Авария самолета в "Борисполе": компания "Белавиа" впервые прокомментировала инцидент

Самолет белорусских авиалиний "Белавиа" Boeing 737-500 совершил жесткое приземление в международном аэропорту "Борисполь" из-за сложных метеоусловий. сейчас специалисты выясняют все причины аварии.

Об этом сообщает TUT.BY.

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После приземления в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск – Киев 9 декабря 2018 года, во время пробега правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое отклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, заехав на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал,

– говорится в сообщении.

В компании подтвердили, что у Boeing 737-500 поврежден обтекатель, а в аэропорту были сбиты фонари, освещающие взлетно-посадочную полосу. Пассажиров отправили в Минск следующим рейсом.

Сейчас специалисты "Белавиа" находятся в "Борисполе", расследуют причины аварии и осматривают самолет.

Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета. Из-за этого одиннадцать других самолетов не смогли сесть в "Борисполе" и были перенаправлены в другие аэропорты.



Директор аэропорта Павел Рябикин рассказал, что инцидент произошел во время выруливания белорусского самолета "Белавиа", который сбил фонари.