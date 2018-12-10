Аварія літака у "Борисполі": компанія "Белавіа" вперше прокоментувала інцидент
Літак білоруських авіаліній "Белавіа" Boeing 737-500 здійснив жорстке приземлення у міжнародному аеропорту "Бориспіль" через складні метеоумови. наразі спеціалісти з'ясовують усі причини аварії.
Про це повідомляє TUT.BY.
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Після приземлення в складних метеоумовах повітряне судно, яке виконувало рейс В2 845 за маршрутом Мінськ – Київ 9 грудня 2018 року, під час пробігу правою стійкою шасі зачепило ґрунт. Командир корабля усунув бічне відхилення літака, після чого літак продовжив рух злітно-посадковою смугою, заїхавши на стоянку для паркування. Літак отримав незначні пошкодження. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав,
– йдеться у повідомленні.
У компанії підтвердили, що у Boeing 737-500 пошкоджений обтічник, а в аеропорту були збиті ліхтарі, які висвітлюють злітно-посадкову смугу. Пасажирів відправили до Мінська наступним рейсом.
Наразі спеціалісти "Белавіа" перебувають у "Борисполі", які розслідують причини аварії та оглядають літак.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" сталась аварія літака. Через це одинадцять інших літаків не змогли сісти у "Борисполі" та були перенаправлені в інші аеропорти.
Директор аеропорту Павло Рябікін розповів, що інцидент трапився під час вирулювання білоруського літака "Белавіа", який збив ліхтарі.