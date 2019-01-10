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      Авария судна с украинцами возле Турции: когда моряков доставят в Украину

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      Кадр снят во время спасательной операции в Турции
      Кадр снят во время спасательной операции в Турции / Фото из свободных источников

      Украинские моряки с судна Volgo-Balt, которое затонуло у берегов Турции, могут вернуться в Украину уже 12 – 13 января.

      Об этом в эфире "Громадського" сообщил секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Турции Борис Ясинский.

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      По его словам, моряки из Анкары поедут в Стамбул для улаживания всех финансовых вопросов и возмещения от страховой компании.

      Компания предложила нам выплачивать ежемесячный оклад 15 числа. Но пока это все на словах. Мы должны с ними встретиться, и это все, возможно, зафиксируют на бумаге,
      – сообщили моряки.

      После решения вопросов со страховой компанией украинцы должны приехать домой.

      Тела трех погибших украинцев также должны транспортировать на родину в течение выходных 12 – 13 января. Сейчас поиски тела четвертого погибшего продолжаются.

      Отметим, что ранее стало известно о том, что перед выходом в свой последний рейс судно затонуло 7 января под Самсуном, прошло две проверки – в Панаме и в России. Несмотря на это вроде бы исправный корабль затонул всего за 5 минут.

      Напомним, 9 января удалось идентифицировать тела двух украинских моряков. Ранее береговая охрана Турции в Черном море обнаружили тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы.

      Что известно об аварии судна Volgo-Balt 214?
      7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно Volgo-Balt-14 с украинцами на борту. В результате аварии в целом погибло 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Впоследствии в сети опубликовали список всех членов экипажа корабля. Согласно этим данным, на борту находились 13 человек: 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана. Азербайджанцами были капитан и старший помощник капитана. Предварительно, причинами аварии стала непогода и удар волны, в результате чего судно не выдержало, разломалось и затонуло.

      Теги: Новости Украины Авария судна с украинцами вблизи Турции Новости Турции Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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