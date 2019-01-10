Аварія судна з українцями біля Туреччини: коли моряків доправлять в Україну

Українські моряки з судна Volgo-Balt, яке затонуло біля берегів Туреччини, можуть повернутися до України вже 12 – 13 січня.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив секретар із консульських питань посольства України в Туреччині Борис Ясинський.

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За його словами, моряки з Анкари поїдуть до Стамбула для владнання всіх фінансових питань і відшкодування від страхової компанії.

Компанія запропонувала нам виплачувати щомісячний оклад 15 числа. Але поки це все на словах. Ми повинні з ними зустрітися, і це все, можливо, зафіксують на папері,

– повідомили моряки.

Після вирішення питань зі страховою компанією українці мають приїхати додому.

Тіла трьох загиблих українців також мають транспортувати на батьківщину впродовж вихідних 12 – 13 січня. Наразі пошуки тіла четвертого загиблого продовжуються.

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що перед виходом у свій останній рейс судно, що затонуло 7 січня під Самсуном, пройшло дві перевірки – в Панамі і в Росії. Попри це начебто справний корабель затонув всього за 5 хвилин.

Нагадаємо, 9 січня вдалося ідентифікувати тіла двох українських моряків. Раніше берегова охорона Туреччини у Чорному морі виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи.

Що відомо про аварію судна Volgo-Balt 214?7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно Volgo-Balt-14 з українцями на борту. Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України. Згодом у мережі опублікували список усіх членів екіпажу корабля. Відповідно до цих даних, на борту перебували 13 осіб: 11 громадян України та 2 – Азербайджану. Азербайджанцями були капітан і старший помічник капітана. Попередньо, причинами аварії стала негода та удар хвилі, внаслідок чого судно не витримало, розламалося та затонуло.