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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Аварія судна біля Туреччини: усіх урятованих українських моряків виписали з лікарні

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      Українських членів екіпажу судна, що затонуло біля Самсуна, виписали з лікарні та вони зустрілися з місцевим губернатором
      Українських членів екіпажу судна, що затонуло біля Самсуна, виписали з лікарні та вони зустрілися з місцевим губернатором / Twitter-акаунт губернатора Самсуна Османа Каймака

      Усіх українських моряків, що врятувалися після того, як судно Volgo-Balt 214 затонуло біля берегів Туреччини, виписали з лікарні міста Самсун. Найближчим часом вони мають повернутися до України.

      Про це повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twiiter.

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      За його словами, усі вони уже зустрілися з губернатором Самсуна Осман Каймаком.

      Також дипломат подякував турецькій стороні "за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу".

      Додамо, відомо, що у лікарні перебували другий інженер Станіслав Шевчук, боцман Павло Мильниченко, молодші матроси Олег Геращенко та Євгеній Ільченко, зварювальники Євген Яценко та Денис Скачко, а також кок Тетяна Будко.

      Нагадаємо, 9 січня вдалося ідентифікувати тіла двох українських моряків. Раніше берегова охорона Туреччини у Чорному морі виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи.

      Що відомо про аварію судна Volgo-Balt 214? 7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно Volgo-Balt-14 з українцями на борту. Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України. Згодом у мережі опублікували список усіх членів екіпажу корабля. Відповідно до цих даних, на борту перебували 13 осіб: 11 громадян України та 2 – Азербайджану. Азербайджанцями були капітан і старший помічник капітана. Попередньо, причинами аварії стала негода та удар хвилі, внаслідок чого судно не витримало, розламалося та затонуло.

      як розвивалися події після аварії судна з українцями біля туреччини:
      Теги: Новини України Водний транспорт Аварія судна з українцями біля Туреччини Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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