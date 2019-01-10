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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Смертельна аварія судна біля Туреччини: який жах пережили українці у перші хвилини

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      Аварія судна біля берегів Туреччини: чому не всіх членів екіпажу вдалося врятувати
      Аварія судна біля берегів Туреччини: чому не всіх членів екіпажу вдалося врятувати / EPA

      Українські члени екіпажу Volgo-Balt 214, що йшло під прапором Панами та затонуло у Чорному морі поблизу Туреччини, поділилися подробицями про перші хвилини після аварії, яка сталася на їхньому кораблі. Як повідомили чоловіки, у момент інциденту був сильний вітер і хвиля, тому багато хто не зміг втриматися на плаву у рятувальних плотах та шлюпках, і зрештою помер від переохолодження.

      Про це моряки, які вижили, розповіли у коментарі ресурсу "Донбас. Реалії".

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      За їхніми словами, у них, аби вибратися з корабля, який починав тонути, було дуже мало часу, оскільки на плаву залишилися лише налаштування та корма.

      а воду вдалося скинути плоти та одну шлюпку. І почали всі стрибати у воду, тому що судно дуже сильно накренилося (крен – поворот корпусу корабля та човна навколо його поздовжньої осі [див. фото]). Часу вже не було. Коли ми стрибнули у воду, то намагалися потрапити на плоти, але був сильний вітер і хвиля, відтак на пліт потрапила лише одна людина", – зазначив один із врятованих.

      Чоловік зауважив, що йому разом з матросом і капітаном усе ж вдалося потрапити до шлюпки.

      Капітан, на жаль, замерз, тому що не встиг одягти свій рятувальний гідрокостюм і так стрибнув у човен. Поки 20 хвилин за нами летів рятувальний корабель, він за цей час загинув. Ми з матросом шлюпку, яка зрештою затонула, намагалися утримати на плаву, тому що її постійно кренило. Вертоліт встиг нас забрати ще до того, як вона затонула, а капітан залишився у шлюпці,
      – додав моряк.

      Водночас він сповістив і про долю решти членів екіпажу.

      "Щодо інших, які були у воді, то дехто теж не зміг втриматися на плаву та у підсумку від переохолодження помер. Вижили лише ті, хто зумів знайти якусь лаву чи дошку, тому їм вдалося бути у воді лише наполовину, це їх і врятувало", – підкреслив він.

      Також моряк розповів, що медики їх дуже швидко доправили до лікарні та загалом вони спрацювали доволі оперативно.

      Нагадаємо, 9 січня вдалося ідентифікувати тіла двох українських моряків. Раніше берегова охорона Туреччини у Чорному морі виявила тіла трьох з чотирьох громадян України, що загинули внаслідок катастрофи.

      Щодо імен загиблих, то відомо лише про старшого помічника капітана Мамедалі Ібрагімова, який є громадянином Азербаджану. Що стосується жертв серед українців, то їхні імена поки не називають, щоправда у МЗС сповістили інформацію про врятованих – це: Станіслав Шевчук, Павло Мильниченко, Олег Геращенко, Євгеній Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко та Тетяна Будко. Усі вони перебувають у лікарні.

      Що відомо про аварію судна Volgo-Balt 214? 7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно Volgo-Balt-14 з українцями на борту. Внаслідок аварії загалом загинули 6 осіб. За інформацією українського МЗС, чотири з них були громадянами України. Згодом у мережі опублікували список усіх членів екіпажу корабля. Відповідно до цих даних, на борту перебували 13 осіб: 11 громадян України та 2 – Азербайджану. Азербайджанцями були капітан і старший помічник капітана. Попередньо, причинами аварії стала негода та удар хвилі, внаслідок чого судно не витримало, розламалося та затонуло.

      Аварія судна з українцями біля туреччини: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Водний транспорт Аварія судна з українцями біля Туреччини Новини Туреччини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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