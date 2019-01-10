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      Смертельная авария судна возле Турции: какой ужас пережили украинцы в первые минуты

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      Авария судна возле берегов Турции: почему не всех членов экипажа удалось спасти
      Авария судна возле берегов Турции: почему не всех членов экипажа удалось спасти / EPA

      Украинские члены экипажа Volgo-Balt 214, шедшего под флагом Панамы и затонувшего в Черном море вблизи Турции, поделились подробностями о первых минутах после аварии, которая произошла на их корабле. Как сообщили мужчины, в момент инцидента был сильный ветер и волна, поэтому многие не смогли удержаться на плаву в спасательных плотах и шлюпках, и в конце концов умерли от переохлаждения.

      Об этом моряки, выжившие рассказали в комментарии ресурса "Донбасс. Реалии".

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      По их словам, у них, чтобы выбраться с корабля, который начинал тонуть, было очень мало времени, поскольку на плаву остались только надстройка и корма.

      "На воду удалось сбросить плоты и одну шлюпку. И начали все прыгать в воду, так как судно очень сильно накренилось (крен – поворот корпуса корабля и лодки вокруг его продольной оси [см. фото]). Времени уже не было. Когда мы прыгнули в воду, то пытались попасть на плоты, но был сильный ветер и волна, из-за чего на плот попал только один человек", – отметил один из спасенных.

      Мужчина заметил, что ему вместе с матросом и капитаном все же удалось попасть на шлюпку.

      Капитан, к сожалению, замерз, так как не успел надеть свой спасательный гидрокостюм и так прыгнул в лодку. Пока 20 минут за нами летел спасательный корабль, он за это время погиб. Мы с матросом шлюпку, которая в итоге затонула, пытались удержать на плаву, так как ее постоянно кренило. Вертолет успел нас забрать еще до того, как она затонула, а капитан остался в шлюпке,
      – добавил моряк.

      В то же время он сообщил и о судьбе остальных членов экипажа.

      "Относительно других, которые были в воде, то некоторые тоже не смогли удержаться на плаву и в итоге от переохлаждения умерли. Выжили только те, кто сумел найти какую-то лавку или доску, поэтому им удалось находиться в воде лишь наполовину, это их и спасло" , – подчеркнул он.

      Также моряк рассказал, что медики их очень быстро доставили в больницу и в целом они сработали достаточно оперативно.

      Напомним, 9 января удалось идентифицировать тела двух украинских моряков. Ранее береговая охрана Турции в Черном море обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы.

      Что касается имен погибших, то известно лишь о старшем помощнике капитана Мамедали Ибрагимове, который является гражданином Азербаджана. Что касается жертв среди украинцев, то их имена пока не называют, правда в МИД сообщили информацию о спасенных – это Станислав Шевчук, Павел Мильниченко, Олег Геращенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко. Все они находятся в больнице.

      Что известно об аварии судна Volgo–Balt 214?
      7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно Volgo-Balt-14 с украинцами на борту. В результате аварии погибли 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Впоследствии в сети опубликовали список членов экипажа корабля. Согласно этим данным, на борту находились 13 человек: 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана. Азербайджанцами были капитан и старший помощник капитана. Предварительно, причинами аварии стала непогода и удар волны, в результате чего судно не выдержало, разломилось и затонуло.

      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВОЗЛЕ БЕРЕГОВ ТУРЦИИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости Турции Авария судна с украинцами вблизи Турции Жертвы
      Источник: 24 Канал
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