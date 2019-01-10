Авария судна возле Турции: всех спасенных украинских моряков выписали из больницы
Всех украинских моряков, спасшихся до того, как судно Volgo-Balt 214 затонуло у берегов Турции, выписали из больницы города Самсун. В ближайшее время они должны вернуться в Украину.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twiiter.
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По его словам, все они уже встретились с губернатором Самсуна Османом Каймаком.
Также дипломат поблагодарил турецкую сторону "за предоставленную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу".
Добавим, известно, что в больнице находились второй инженер Станислав Шевчук, боцман Павел Мильниченко, младшие матросы Олег Геращенко и Евгений Ильченко, сварщики Евгений Яценко и Денис Скачко, а также кок Татьяна Будко.
Напомним, 9 января удалось идентифицировать тела двух украинских моряков. Ранее береговая охрана Турции в Черном море обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы.
Что известно об аварии судна Volgo-Balt 214? 7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно Volgo-Balt-14 с украинцами на борту. В результате аварии в общем погибло 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Впоследствии в сети опубликовали список всех членов экипажа корабля. Согласно этим данным, на борту находилось 13 человек: 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана. Азербайджанцами были капитан и старший помощник капитана. Предварительно, причинами аварии стала непогода и удар волны, в результате чего судно не выдержало, разломилось и затонуло.