Авария судна возле Турции: всех спасенных украинских моряков выписали из больницы

Всех украинских моряков, спасшихся до того, как судно Volgo-Balt 214 затонуло у берегов Турции, выписали из больницы города Самсун. В ближайшее время они должны вернуться в Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twiiter.

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По его словам, все они уже встретились с губернатором Самсуна Османом Каймаком.

Также дипломат поблагодарил турецкую сторону "за предоставленную высокопрофессиональную помощь и искреннюю заботу".

Добавим, известно, что в больнице находились второй инженер Станислав Шевчук, боцман Павел Мильниченко, младшие матросы Олег Геращенко и Евгений Ильченко, сварщики Евгений Яценко и Денис Скачко, а также кок Татьяна Будко.

Українських моряків виписано з клініки м Самсун.Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна-ще раз висловлюємо вдячність @osmankaymk та турецькій стороні за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу. Найближчим часом моряки повернуться на Батьківщину https://t.co/HqHiU9DQAj — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 10 January 2019

Напомним, 9 января удалось идентифицировать тела двух украинских моряков. Ранее береговая охрана Турции в Черном море обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших в результате катастрофы.

Что известно об аварии судна Volgo-Balt 214? 7 января у берегов турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно Volgo-Balt-14 с украинцами на борту. В результате аварии в общем погибло 6 человек. По информации украинского МИД, четыре из них были гражданами Украины. Впоследствии в сети опубликовали список всех членов экипажа корабля. Согласно этим данным, на борту находилось 13 человек: 11 граждан Украины и 2 – Азербайджана. Азербайджанцами были капитан и старший помощник капитана. Предварительно, причинами аварии стала непогода и удар волны, в результате чего судно не выдержало, разломилось и затонуло.