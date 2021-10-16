Аварийная остановка энергоблока: людей снова напугал дым из Бурштынской ТЭС

На Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, заметили серый дым. Там произошла аварийная остановка энергоблока.

Кадры с места происшествия показал в сети местный житель Александр Крупа. Он опубликовал соответствующее сообщение 15 октября около 15:00.

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"Опять что-то горит", – так подписал видео мужчина. В комментариях пользователи соцсети также показали фото, на которой виден дым на теплоэлектростанции.

Дым на ТЭС в Бурштыне: смотрите видео из соцсетей

Как все объяснили в Бурштынской ТЭС

Впоследствии представители Бурштынской ТЭС сообщили в своем фейсбуке, что произошло. В 14:16 им пришлось отключить от сети энергоблок № 1 из-за появления свища в топке котла. Из-за его появления там поднялось давление, это и привело к образованию излишков дыма. Именно этот дым напугал местных жителей.

В предприятии пояснили, что свищи на оборудовании – не редкость для тепловой генерации. Работы по устранению этой проблемы обычно длятся недолго. "Отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова", – говорится в сообщении.

Полное сообщение с фейсбук-страницы "ДТЭК Бурштынская ТЭС":

UPD. В результате появления свища в топливной котла поднялось давление, что привело к образованию излишков дыма. Этот дым жители Бурштынской общины могли кратковременно наблюдать над машзалом станции. Энергетики оперативно отреагировали и стабилизировали ситуацию. Сегодня, в 14:16 отключен от сети энергоблок № 1 ДТЭК Бурштынской ТЭС из-за появления свища в топке котла. Для тепловой генерации свищи на оборудовании не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются. Ремонтные бригады уже приступили к устранению замечаний. Отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова. Станция продолжает нести нагрузку 895 МВт. В работе энергоблоки № 4, 5, 7, 8, 9, 11 и 12.