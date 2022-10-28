В Парагвае самолет потерял двигатель и нос во время полета: жуткое видео аварии прямо с борта

28 октября 2022 , 09:52
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Источник:

ABC Color

В Парагвае пассажирский самолет совершил аварийную посадку. Во время полета самолет авиакомпании Latam потерял переднюю часть фюзеляжа и один из двигателей.

Самолет совершал рейс поздно вечером 26 октября из столицы Чили Сантьяго в Асунсьон в Парагвае. Во время полета из-за неблагоприятной погоды самолету пришлось приземлиться в аэропорту в Бразилии.

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Пассажиры сняли видео, когда самолет попал в шторм

Через несколько часов самолет снова отправился в Парагвай. Именно во время полета в Асунсьон воздушное судно попало в сильный шторм.

Самолет приземлился с одним двигателем, разрушенным носовым корпусом и разбить лобовым стеклом. Пассажиры и экипаж чудом не пострадали. Сообщается, что на борту самолета находилось от 48 до 50 человек.

Также в сети опубликовали видео с борта попавшего в шторм самолета. Из-за сильной турбулентности самолет сильно бросало, что повлекло за собой панику среди пассажиров.

По данным авиакомпании, причина поломки – сильная гроза, в которую попал самолет.

"Погодные условия на маршруте повлияли на перелет и повредили воздушное судно", – заявили в Latam.

Повреждения самолета / Фото ABC Color

Феликс Канадзава, директор Национального управления гражданской аэронавтики, заявил местной радиостанции, что будет начато расследование произошедшего во время полета.

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Автор: Михайло Гема