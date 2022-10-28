Літак здійснював рейс пізно ввечері 26 жовтня зі столиці Чилі Сантьяго до Асунсьйона в Парагваї. Під час польоту через несприятливу погоду літаку довелося приземлитися в аеропорту в Бразилії.

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Пасажири зняли відео, коли літак потрапив у шторм

Через декілька годин літак знову відправився у Парагвай. Саме під час польоту в Асунсьйон повітряне судно потрапило в сильний шторм.

Літак приземлився з одним двигуном, зруйнованим носовим корпусом та розбити лобовим склом. Пасажири та екіпаж дивом не постраждали. Повідомляється, що на борту літака було від 48 до 50 людей.

Також у мережі опублікували відео з борту літака, який потрапив у шторм. Через сильну турбулентність літак сильно кидало, що спричинило паніку серед пасажирів.

За даними авіакомпанії, причина поломки – сильна гроза, в яку потрапив літак.

"Погодні умови на маршруті вплинули на переліт та пошкодили повітряне судно", – заявили у Latam.

Пошкодження літака / Фото ABC Color

Фелікс Канадзава, директор Національного управління цивільної аеронавтики, заявив місцевій радіостанції, що буде розпочато розслідування того, що сталося під час польоту.

Дві авіатрощі в Росії

У жовтні в Росії сталися відразу дві авіакатастрофи з військовими літаками. Спершу 17 жовтня в Єйську розбився військовий літак Су-34 і впав на житловий будинок. Через аварію Су-34 загинуло щонайменше 15 людей.

Ще одна авіатроща сталася 23 жовтня в російському Іркутську. Там розбився винищувач Су-30, який також впав на житловий будинок.

Унаслідок авіакатастрофи в Іркутську відомо про загибель обох пілотів, один з яких родом з України.

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