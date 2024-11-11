Впрочем, такой шаг был превентивным, чтобы смягчить возможные последствия, если Россия будет атаковать энергетику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление члена наблюдательного совета Укрэнерго Юрия Бойко в эфире телеканала Суспильне.

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Почему вводили аварийные отключения света

Утром 11 ноября в ряде областей во время воздушной тревоги из-за российской атаки вводили аварийные отключения. В частности, с ограничениями столкнулись в Сумской, Харьковской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях.

Как пояснил Бойко, отключения были превентивным шагом, чтобы смягчить возможные последствия российской атаки. По его словам, если в энергосистеме происходит отключение одного из ключевых элементов из-за поражения или автоматическое отключение, то это может вызвать каскадный эффект. Поэтому, другие элементы сети также могут отключиться.

Соответственно, для того, чтобы избежать каскадных аварий, нагрузки в системе снижают. То есть, выводится из работы часть оборудования, которое генерирует электроэнергию, и для того, чтобы систему сбалансировать, отключаются определенные группы потребителей. Для того, чтобы снизить потребление в системе, и соответственно – снизить эту вероятность тяжелых аварий,

– объяснил Бойко.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко также добавил, что энергетическая сеть – это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Он отметил, что ток от электростанции через подстанции проводами идет к клиенту. Когда одно из этих звеньев прекращает работать, потребитель остается без электроэнергии, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Поэтому, может возникнуть пожар, и оборудование будет повреждено.

Поэтому, чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии, из-за чего утром украинцы в нескольких областях столкнулись с аварийными отключениями.

Коваленко добавил, что ранее быстро оперировать объемами генерации электроэнергии помогали ТЭС и ТЭЦ, но после обстрелов летом 2024 года энергетикам приходится маневрировать с помощью других объектов.