Втім, такий крок був превентивним, щоб пом'якшити можливі наслідки, якщо Росія атакуватиме енергетику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву члена наглядової ради Укренерго Юрія Бойка в ефірі телеканалу Суспільне.

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Чому вводили аварійні відключення світла

Зранку 11 листопада у низці областей під час повітряної тривоги через російську атаку вводили аварійні відключення. Зокрема, з обмеженнями стикнулися у Сумській, Харківській, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській і Полтавській областях.

Як пояснив Бойко, відключення були превентивним кроком, щоб пом'якшити можливі наслідки російської атаки. За його словами, якщо в енергосистемі відбувається відключення одного з ключових елементів через ураження чи автоматичне вимкнення, то це може спричини каскадний ефект. Відтак, інші елементи мережі також можуть відключитися.

Відповідно, для того, щоб уникнути каскадних аварій, навантаження у системі знижують. Тобто, виводиться з роботи частина обладнання, яке генерує електроенергію, і для того, щоб систему збалансувати, відключаються певні групи споживачів. Для того, щоб знизити споживання у системі, і відповідно – знизити цю ймовірність важких аварій,

– пояснив Бойко.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко також додав, що енергетична мережа – це ланцюжок послідовно з'єднаних енергооб'єктів. Він зазначив, що струм від електростанції через підстанції дротами іде до клієнта. Коли одна з цих ланок припиняє працювати, споживач залишається без електроенергії, а на об'єкті генерації або підстанції стається замикання через надлишок електроенергії. Відтак, може виникнути пожежа й обладнання буде пошкоджено.

Тому, щоб знизити ризики перевантажень, на станціях знижують виробництво електроенергії, через що зранку українці у кількох областях зіткнулися з аварійними відключанням.

Коваленко додав, що раніше швидко оперувати обсягами генерації електроенергій допомагали ТЕС та ТЕЦ, але після обстрілів влітку 2024 року енергетикам доводиться маневрувати за допомогою інших об'єктів.