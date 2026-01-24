В пяти областях ввели аварийные отключения

Россия продолжает атаковать Украину. Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме 24 января в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Об этом сообщает Укрэнерго.

Смотрите также После массированного удара левый берег Киева покрыл густой туман после массированного удара

В каких областях действуют аварийные отключения?

Сейчас аварийные отключения действуют на Полтавщине, Житомирщине, Черниговщине, Черкасской и Харьковской областях. Кое-где в Черкасской и Харьковской областях одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

На период аварийных отключений, из соображений безопасности, украинцев призывают выключать чувствительные устройства из розеток, во избежание повреждений от скачков напряжения.

Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

Какова ситуация в украинской энергосистеме?