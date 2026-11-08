Графики больше не действуют: в трех областях экстренно отключили свет

Из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. 8 ноября в трех областях были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Где действуют аварийные отключения света?

Из-за последствий российских атак на украинскую энергетику в Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили энергетики.

Предварительно обнародованные графики почасовых отключений в этих регионах пока не действуют. Ограничения отменят, как только это позволит состояние энергосистемы.

Ситуация в Днепропетровской области также остается крайне сложной. Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а ремонтные бригады продолжают работать.

Ожидается, что к концу суток электроснабжение удастся восстановить для всех потребителей. В то же время на первом этапе из-за ограничений в сети напряжение будет подаваться поочередно.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам рекомендуют следить за сообщениями на официальных страницах своих операторов систем распределения.

Кроме того, в Житомирской области 8 ноября в результате неоднократных российских атак с использованием беспилотников полностью уничтожена электроподстанция "Овруч". Из-за значительных повреждений восстановление электроснабжения в общине может занять много времени.

Мэр Иван Коруд призвал жителей подготовиться к длительному отсутствию света и неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время. В частности, жителей просят выключать наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и дворов.

Тем временем российские беспилотники провели атаку на Коростенский, Звягельский и Житомирский районы области. По данным главы Житомирской ОГА Виталия Бунечка, больше всего пострадали объекты критической инфраструктуры, в частности одна из котельных Житомира, из-за повреждения оборудования которой прекратили подачу тепла в часть домов.

Также часть абонентов временно осталась без электроэнергии, а ремонтные бригады работают над восстановлением подачи.