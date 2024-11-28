Аварийные отключения отменяют: как будут выключать свет

В Украине отменили аварийные отключения электроэнергии, которые вводили из-за массированной атаки врага. В то же время будут действовать ограничения в соответствии с графиками плановых отключений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

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"Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", – сообщили в компании по состоянию на 11:50.

Отмечают, что график применения ограничений будут действовать в соответствии с ограничениями облэнерго в каждом регионе. Их советуют узнавать на сайте и официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Заметим, что сегодня утром, 28 ноября "Укрэнерго" вводило аварийные отключения света во всех областях из-за 11-го массированного российского обстрела энергосистемы Украины с начала года.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко предполагал, что экстренные ограничения могут продлиться до 20:00 28 ноября.