В Укрэнерго назвали причину аварийных отключений света в нескольких областях

В Украине сразу в нескольких областях действуют аварийные отключения света. И на это есть целый ряд причин.

Так, 16 июля аварийные отключения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях. Энергетики объяснили причины подобных ограничений.

Смотрите также Графики не действуют в ряде областей: ситуация в энергосистеме 16 июля

Почему ввели аварийные отключения

По указанию Укрэнерго сейчас продолжаются аварийные отключения, которые применяют для стабилизации ситуации в энергосистеме и не могут быть спрогнозированы заранее, сразу в семи областях нашего государства. По словам энергетиков, в украинской системе увеличился дефицит энергии.

В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях,

– говорится в сообщении.

В то же время сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу, однако для этого нужно время.

О графиках отключения света и ситуацию с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграмм-канале . Подписывайтесь, чтобы узнавать обо всем первыми.

К слову, в течение суток 16 июля особый дефицит прогнозировали с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00. Ограничительные меры, которые будут действовать в течение целых суток, введены из-за огромной потери мощностей украинской энергетики в результате российских атак.