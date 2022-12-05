Аварийные отключения света будут введены по всей Украине, – Укрэнерго

После очередной массированной ракетной атаки ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в Укрэнерго вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям света.

Итоги 8 волн массированных атак показали блестящую работу ПВО, ведь более 60 ракет из 70 сбили Воздушные Силы. Однако прилетов все же было не избежать, и из-за них есть проблемы в энергосистеме.

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"Энергосистема сохранила целостность"

Украинские энергетики около 19:00 констатировали, что врагу не удалось полностью уничтожить объекты критической инфраструктуры и погрузить города нашего государства в полный мрак. Однако к внеплановым отключениям все равно нужно готовиться каждому гражданину.

Пока ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады начали аварийно-восстановительные работы на энергообъектах Одесской и других областей,

– написали в пресс-службе организации.

Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" не покладая рук работают над питанием пострадавших регионов. Происходит это по резервным схемам, и там, где это возможно, уже подключают потребителей к электроэнергии.

Увеличение дефицита электроэнергии

Как сообщает Укрэнерго, из-за последствий атаки часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность.

В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это приведет к увеличению дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений,

– отметили в пресс-службе.

В то же время, там заверили, что в первую очередь электроэнергию будут подавать на такие объекты критической инфраструктуры:

больницы;

водоканалы;

котельные.

В такие трудные времена важно заботиться о своих родных и помогать нуждающимся. Это энергетики особо отметили в своем обращении и призывали беречь свою жизнь.

Напомним, по окончании воздушной тревоги и массированной атаки на ситуацию отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он еще раз подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона продемонстрировала свою эффективность и заверил граждан в том, что скоро поврежденную энергоинфраструктуру восстановят специалисты.