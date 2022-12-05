Підсумки 8 хвилі масованих атак засвідчили блискучу роботу ППО, адже понад 60 ракет з 70 збили Повітряні Сили. Однак прильотів все ж було не уникнути, і через них є проблеми в енергосистемі.
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"Енергосистема зберегла цілісність"
Близько 19:00 українські енергетики констатували, що ворогу не вдалось повністю знищити об'єкти критичної інфраструктури та занурити міста нашої держави у повну темряву. Проте кожному громадянину все одно слід готуватися до позапланових відключень.
Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах Одеської та інших областей,
– написали у пресслужбі організації.
Диспетчери та інженери "Укренерго" не покладаючи рук працюють над заживленням постраждалих регіонів. Відбувається це за резервними схемами, і там, де це можливо, вже підключають споживачів до електроенергії.
Збільшення дефіциту електроенергії
Як повідомляє Укренерго, через наслідки атаки частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність.
У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень,
– зазначили у пресслужбі.
Водночас там запевнили, що першочергово електроенергію будуть подавати на такі об'єкти критичної інфраструктури:
- лікарні;
- водоканали;
- котельні.
Нагадаємо, після закінчення повітряної тривоги та масованої атаки на ситуацію відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він ще раз підкреслив те, що українська протиповітряна оборона продемонструвала свою ефективність та запевнив громадян у тому, що скоро пошкоджену енергоінфраструктуру відновлять спеціалісти.