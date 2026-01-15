В Украине аварийно обесточили 12 областей: где не действуют почасовые графики отключений
- Аварийные и экстренные отключения введены в нескольких областях из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
- Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, а жителей просят экономно пользоваться электроэнергией.
В четверг, 15 января, в ряде областей ввели аварийные и экстренные отключения. Графики там не действуют, пока энергетики проводят ремонтные работы.
Где именно 15 января ввели незапланированные отключения, читайте в материале 24 Канала.
Где не действуют почасовые графики отключений?
Россияне снова били по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки пришлось отключить свет потребителям в Житомирской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в разных регионах. Самая сложная ситуация до сих пор сохраняется в Киеве и области.
В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия,
– сообщили в Министерстве энергетики.
Сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. Кроме того, произошли обесточивания и в 7 населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.
В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения. Все из-за перегрузки оборудования и сильных морозов.
Жителей областей, где по указанию Укрэнерго применены ГАВ, просят с пониманием отнестись к ситуации и по возможности экономно пользоваться электроэнергией.
Так с 10:15 аварийные отключения применили в Черкасской области. Частично также действуют и запланированные ранее графики.
В 10:25 начали действовать пять очередей ГАВ в Черниговской области. Их отменят, когда будет отдельное распоряжение Укрэнерго.
В 11:00 в Сумской области аварийно обесточили 1 – 5 очереди. Параллельно с этим в регионе действуют графики почасовых отключений.
С 08:38 графики экстерных отключений ввели в Полтавской области. Дополнительно выключают свет потребителям от 6 до 10 очереди ГАВ.
У Тернопольской области также вели в действие график аварийных отключений, который будет действовать до отдельного распоряжения Укрэнерго.
На Днепропетровщине ДТЭК также ввел временные экстренные отключения. Когда ситуация улучшится, потребителей проинформируют.
У Запорожской области графики аварийных отключений применили для промышленных потребителей. В то же время для населения действуют почасовые отключения электроэнергии.
У Николаевской области ГАВ применены с 10:59, но графики стабилизационных отключений также действуют.
В Хмельницкой области также вместе с почасовыми отключениями применен график аварийных отключений для пяти очередей.
У Кировоградской области ГАО действуют с 10:39. Местное облэнерго отметило, что когда в регионе одновременно действуют графики аварийных и почасовых отключений, то время запланированного обесточивания может увеличиться.
У Харьковской области экстренные отключения ввели для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать также почасовые графики.
ГАВ также ввели в действие 15 января в Черновицкой области. В это время графики почасовых отключений не действуют.
Какая сейчас ситуация в энергетике Украины?
14 января президент Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины. Такое решение в частности позволит подключить к системе резервное оборудование. кроме того, будет отменен комендантский час в части городов и общин и расширен импорт электричества.
По словам Владимира Зеленского, ситуация с энергетикой в Киеве сложная, потому что город якобы "недостаточно подготовился к возможному блэкауту", поэтому ситуацию нужно немедленно исправлять.
В правительстве прогнозируют улучшение в энергетике Киева. Главное, чтобы за это время не было новых массированных атак.