В Украине аварийно обесточили 12 областей: где не действуют почасовые графики отключений

В четверг, 15 января, в ряде областей ввели аварийные и экстренные отключения. Графики там не действуют, пока энергетики проводят ремонтные работы.

Где именно 15 января ввели незапланированные отключения, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, – Зеленский

Где не действуют почасовые графики отключений?

Россияне снова били по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки пришлось отключить свет потребителям в Житомирской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в разных регионах. Самая сложная ситуация до сих пор сохраняется в Киеве и области.

В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия,

– сообщили в Министерстве энергетики.

Сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. Кроме того, произошли обесточивания и в 7 населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.

В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения. Все из-за перегрузки оборудования и сильных морозов.

Жителей областей, где по указанию Укрэнерго применены ГАВ, просят с пониманием отнестись к ситуации и по возможности экономно пользоваться электроэнергией.

Так с 10:15 аварийные отключения применили в Черкасской области. Частично также действуют и запланированные ранее графики.

В 10:25 начали действовать пять очередей ГАВ в Черниговской области. Их отменят, когда будет отдельное распоряжение Укрэнерго.

В 11:00 в Сумской области аварийно обесточили 1 – 5 очереди. Параллельно с этим в регионе действуют графики почасовых отключений.

С 08:38 графики экстерных отключений ввели в Полтавской области. Дополнительно выключают свет потребителям от 6 до 10 очереди ГАВ.

У Тернопольской области также вели в действие график аварийных отключений, который будет действовать до отдельного распоряжения Укрэнерго.

На Днепропетровщине ДТЭК также ввел временные экстренные отключения. Когда ситуация улучшится, потребителей проинформируют.

У Запорожской области графики аварийных отключений применили для промышленных потребителей. В то же время для населения действуют почасовые отключения электроэнергии.

У Николаевской области ГАВ применены с 10:59, но графики стабилизационных отключений также действуют.

В Хмельницкой области также вместе с почасовыми отключениями применен график аварийных отключений для пяти очередей.

У Кировоградской области ГАО действуют с 10:39. Местное облэнерго отметило, что когда в регионе одновременно действуют графики аварийных и почасовых отключений, то время запланированного обесточивания может увеличиться.

У Харьковской области экстренные отключения ввели для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно продолжают действовать также почасовые графики.

ГАВ также ввели в действие 15 января в Черновицкой области. В это время графики почасовых отключений не действуют.

Какая сейчас ситуация в энергетике Украины?