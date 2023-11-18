Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты продолжают атаковать, несмотря на ухудшение погодных условий.

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Россия нерационально использует погодные условия

Как подчеркнул Коваленко, оккупанты довольно странно используют ухудшение погодных условий. Это было и под Бахмутом. Когда начались дожди и туманы, они начинали новую волну интенсивных штурмовых действий.

Тогда в Бахмуте преобладала пехотная составляющая. Но это были зеки. А возле Авдеевки сейчас смесь из мобилизованных, зеков и регулярной армии. Погодные условия их не останавливают,

– рассказал Коваленко.

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Сейчас оккупанты пытаются закрепиться за правой стороной железной дороги возле Авдеевки, чтобы иметь выход на Степовое и захватить его. Параллельно они пытаются прорваться в промзону коксохимического завода.

Также используют пехотную составляющую. Подразделения такого типа там более заметны. Механизированная составляющая оккупантов помогает огневой поддержкой, но в меньшем проценте, чем это было во время первой – второй волны наступления. Есть предположение, что они накапливают механизированную составляющую, чтобы организовать более мощное наступление у Авдеевки как с севера, так и с юга,

– заметил Коваленко.

Обратите внимание! По сообщениям британской разведки, оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Бои за этот населенный пункт ведутся уже почти 10 лет.

Ситуация на фронте: коротко