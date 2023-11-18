Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що окупанти продовжують атакувати, попри погіршення погодних умов.

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Росія нераціонально використовує погодні умови

Як наголосив Коваленко, окупанти досить дивно використовують погіршення погодних умов. Це було і під Бахмутом. Коли почалися дощі та тумани, вони починали нову хвилю інтенсивних штурмових дій.

Тоді в Бахмуті переважала піхотні складова. Але це були зеки. А біля Авдіївки зараз суміш з мобілізованих, зеків та регулярної армії. Погодні умови їх не зупиняють,

– розповів Коваленко.

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Зараз окупанти намагаються закріпитися за правим боком залізниці біля Авдіївки, щоб мати вихід на Степове та захопити його. Паралельно вони намагаються прорватися в промзону коксохімічного заводу.

Також використовують піхотну складову. Підрозділи такого типу там більш помітні. Механізована складова окупантів допомагає вогневою підтримкою, але в меншому відсотку, ніж це було під час першої – другої хвилі наступу. Є припущення, що вони накопичують механізовану складову, аби організувати потужніший наступ біля Авдіївки як з півночі, так і з півдня,

– зауважив Коваленко.

Зверніть увагу! За повідомленнями британської розвідки, окупанти намагаються оточити Авдіївку. Бої за цей населений пункт точаться вже майже 10 років.

Ситуація на фронті: коротко