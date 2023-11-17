ЗСУ заявили про успіх

Українські герої продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Тим часом на Бахмутському напрямку тривають штурмові дії. Окупантам завдають втрат. Генштаб ЗСУ наголосив, що ворога виснажують упродовж всієї лінії фронту.

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На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої відбили 6 атак російських окупантів. Упродовж доби наші герої завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Де Росія вела безуспішні штурмові дії

Російські окупанти без всякого успіху намагалися вести штурмові дії на таких напрямках:

Бахмутський;

Авдіївський;

Мар'їнський;

Шахтарський;

Запорізький.

Знавіснілі окупанти продовжують стріляти по мирних населених пунктах України. Упродовж доби їх було атаковано десятки.

Українські захисники відбили атаки. Водночас наголошують, що ситуація на Сході та Півдні залишається складною. Російським окупантам не вдасться реалізувати жоден свій задум. Ворог зазнає колосальних втрат та програє на всіх напрямках фронту.