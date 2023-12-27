Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что Силы обороны делают все возможное, чтобы не произошло окружения Авдеевки.

Смотрите также Что входит в планы Минобороны на 2024 год: Умеров рассказал нюансы

Какие задачи Силы обороны выполняют в Авдеевке

Как подчеркнул Мусиенко, россияне несут действительно мощные потери на этом направлении. Все доходит до того, что захватчики вынуждены перебрасывать свои подразделения с Лиманского направления. А это – сковывание вражеских подразделений. Также не стоит забывать о колоссальных потерях врага среди военной техники.

Еще один момент – замедление темпов продвижения у врага. Они "зависли" в районе Авдеевки и не могут стремительно развить наступательные действия. Даже если они там будут иметь дальнейшие тактические успехи. А такие риски есть. Это все равно не приведет к обрушению фронта. И вряд ли оккупанты смогут делать дальнейшие движение,

– отметил Мусиенко.

Это заслуга украинских подразделений, которые находятся вблизи Авдеевки. В этом контексте стоит отметить еще один важный момент – Украина до сих пор имеет возможность вести определенные наступательные операции. Это можно увидеть на примере левобережья Херсонщины, где наши защитники до сих пор удерживают плацдарм.

Ситуация на фронте: коротко