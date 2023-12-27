Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что Силы обороны делают все возможное, чтобы не произошло окружения Авдеевки.
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Какие задачи Силы обороны выполняют в Авдеевке
Как подчеркнул Мусиенко, россияне несут действительно мощные потери на этом направлении. Все доходит до того, что захватчики вынуждены перебрасывать свои подразделения с Лиманского направления. А это – сковывание вражеских подразделений. Также не стоит забывать о колоссальных потерях врага среди военной техники.
Еще один момент – замедление темпов продвижения у врага. Они "зависли" в районе Авдеевки и не могут стремительно развить наступательные действия. Даже если они там будут иметь дальнейшие тактические успехи. А такие риски есть. Это все равно не приведет к обрушению фронта. И вряд ли оккупанты смогут делать дальнейшие движение,
– отметил Мусиенко.
Это заслуга украинских подразделений, которые находятся вблизи Авдеевки. В этом контексте стоит отметить еще один важный момент – Украина до сих пор имеет возможность вести определенные наступательные операции. Это можно увидеть на примере левобережья Херсонщины, где наши защитники до сих пор удерживают плацдарм.
Ситуация на фронте: коротко
- По состоянию на 27 декабря Россия потеряла более 355 тысяч личного состава. Также украинские военные уничтожили 5913 вражеских танков, 10973 боевых бронированных машин, 8376 артиллерийских систем, 934 РСЗО, 616 средств ПВО, 329 самолетов.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заметил, что оккупанты могут производить ракеты. Он предположил, сколько сейчас ракет может иметь Россия.
- В ночь на 26 декабря украинские военные уничтожили российский корабль БДК "Новочеркасск". В сети уже опубликовали спутниковые фото.