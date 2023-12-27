Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що Сили оборони роблять усе можливе, аби не сталося оточення Авдіївки.

Дивіться також Що входить у плани Міноборони на 2024 рік: Умєров розповів нюанси

Які завдання Сили оборони виконують в Авдіївці

Як наголосив Мусієнко, росіяни зазнають дійсно потужних втрат на цьому напрямку. Все доходить до того, що загарбники змушені перекидати свої підрозділи з того ж Лиманського напрямку. А це – сковування ворожих підрозділів. Також не варто забувати про колосальні втрати ворога серед військової техніки.

Ще один момент – сповільнення темпів просування у ворога. Вони "зависли" в районі Авдіївки і не можуть стрімко розвинути наступальні дії. Навіть якщо вони там будуть мати подальші тактичні успіхи. А такі ризики є. Це все одно не призведе до обвалу фронту. І навряд чи окупанти зможуть робити подальший рух,

– зазначив Мусієнко.

Це – заслуга українських підрозділів, які перебувають поблизу Авдіївки. У цьому контексті варто зауважити ще один важливий момент – Україна досі має можливості вести певні наступальні операції. Це можна побачити на прикладі лівобережжя Херсонщини, де наші захисники досі утримують плацдарм.

Ситуація на фронті: коротко