Авдеевка – это скорее политическое задание из Кремля, которое сможет помочь рейтингам Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, объяснив, что диктатор лично следит за развитием событий там.

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Тяжелая ситуация в Авдеевке

Российские оккупанты имеют определенные продвижения на Авдеевском направлении. В частности, им осталось несколько сотен метров до трассы, по которой происходит снабжение украинской армии в Авдеевку.

Там идут чрезвычайно сложные бои, которые лично контролирует Путин. Он уже неоднократно в интервью неоднократно указывал на Авдеевку, называя конкретные улицы. Оказывается, что президент России на уровне взводного командира, как и где кто продвинулся,

– отметил Николай Маломуж.

Владимир Путин давно поставил ставку на захват Авдеевки и отчитаться перед выборами, что он получил хоть какую-то победу. Кроме того, диктатор также хотел бы захватить Купянск.

"Это две задачи, которые Путин лично жестко не каждый день, а каждый час контролирует и получает отчеты. Поэтому там чрезвычайно сложная ситуация, нам трудно там держаться. Эта дорога находится под обстрелами с нашей и российской стороны, поэтому поставки осуществлять сложно, но она еще функционирует", – подчеркнул генерал армии.

Почему важно удерживать Авдеевку

Россияне действительно зашли на несколько улиц, но украинские военные сманеврировали и заняли более выгодные позиции в мощных укрепрайонах.

Целесообразно ли это (удерживать Авдеевку – 24 Канал)? Да, целесообразно до тех пор, пока имеем возможность держать позиции, делать под огнем хоть сложные, но эффективные поставки нашим бойцам, чтобы им было чем воевать. Больше всего уничтожений врага есть в Авдеевке"

– добавил Маломуж.

Именно это и является главной задачей наших военных в Авдеевке – уничтожать как можно больше резервов врага и с этой задачей они очень хорошо справляются. В конце концов, именно на этом направлении россияне сосредоточили огромное количество сил и средств, которые являются целями для ВСУ. За несколько месяцев таких потерь можно просто взорвать армию России.

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