Авдіївка – це радше політичне завдання з Кремля, яке зможе допомогти рейтингам Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, пояснивши, що диктатор особисто слідкує за розвитком подій там.

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Важка ситуація в Авдіївці

Російські окупанти мають певні просування на Авдіївському напрямку. Зокрема, їм залишилось кількасот метрів до траси, якою відбувається постачання українській армії в Авдіївку.

Там йдуть надзвичайно складні бої, які особисто контролює Путін. Він вже неодноразово в інтерв'ю неодноразово вказував на Авдіївку, називаючи конкретні вулиці. Виявляється, що президент Росії на рівні взводного командира, як і де хто просунувся,

– зауважив Микола Маломуж.

Владімір Путін давно поставив ставку на захоплення Авдіївки та прозвітувати перед виборами, що він отримав хоч якусь перемогу. Крім того, диктатор також хотів би захопити Куп'янськ.

"Це два завдання, які Путін особисто жорстко не кожен день, а кожну годину контролює і отримує звіти. Тому там надзвичайно складна ситуація, нам важко там триматися. Ця дорога перебуває під обстрілами з нашого та російського боку, тому поставки здійснювати складно, але вона ще функціонує", – наголосив генерал армії.

Чому важливо утримувати Авдіївку

Росіяни справді зайшли на декілька вулиць, але українські військові зманеврували та зайняли вигідніші позиції в потужніших укріпрайонах.

Чи доцільно це (утримувати Авдіївку – 24 Канал)? Так, доцільно до того часу, поки маємо можливість тримати позиції, робити під вогнем хоч складні, але ефективні поставки нашим бійцям, щоб їм було чим воювати. Найбільше знищень ворога є в Авдіївці"

– додав Маломуж.

Саме це і є головним завдання наших військових в Авдіївці – знищувати якомога більше резервів ворога і з цим завданням вони дуже добре дають собі раду. Зрештою, саме на цьому напрямку росіяни зосередили величезну кількість сил та засобів, які є цілями для ЗСУ. За кілька місяців таких втрат можна просто підірвати армію Росії.

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