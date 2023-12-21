Судя по боевым действиям, враг действительно имеет локальные успехи. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что они не влияют на оперативную ситуацию.

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Действительно ли есть продвижение россиян

Следует понимать, что бои, например, за Степное, Новопавловку, Сеньковку, Андреевку – это бои локального, а не стратегического значения. Соответственно, продвижение оккупантов на 50 – 100 метров вокруг определенного здания не имеет оперативного значения.

Следовательно, в сегодняшних условиях эти бои не приведут к захвату Донецкой области, Харькова или Днепра. Хотя об этом часто говорят российские пропагандистские СМИ.

Их многочисленные атаки сдерживают. По оценкам международных обозревателей, с октября 2023 года враг потерял более 14 тысяч живой силы, а к тому же еще технику, артиллерию – это большие потери,

– заметил Александр Мусиенко.

Также следует отметить, что оборона Авдеевки достигает своих целей с точки зрения уничтожения материального ресурса врага, который он больше не сможет использовать для дальнейшего продвижения.

К сожалению, определенные движения оккупантов все-таки есть. Однако следует обратить внимание, что при этом украинские военные уничтожают огромное количество российского ресурса и это не дает возможности противнику развивать наступательные действия на стратегическом уровне.

Бои входят в позиционную фазу. Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая украинскими силами,

– подчеркнул Мусиенко.

Россияне наступают на Авдеевку: что известно