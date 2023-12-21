Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что рано или поздно в этой войне обязательно произойдет "точка выброса" именно там, где сейчас невозможно предсказать. Для россиян нарастают критические массы в военном деле, нефтегазовых потоках, усиливается удушение их экономики и неизбежно где-то что-то взорвется.
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Можно предположить, что произойдет землетрясение, в результате которого повредится газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" или может случиться "Чернобыль-2" в Челябинске.
"Подобные явления могут перевернуть все с ног на голову. Однако делать ставку на феномен случая было бы вершиной не мудрости", – подчеркнул военный эксперт.
Склады опустошены на 40%
Также на пресс-конференции Президента Украины от журналистов западных СМИ прозвучали вопросы, не являются ли нынешние события на фронте "началом потерь" и не приведут ли они к "проигрышу в войне". Зеленский ответил, что так не считает, ведь в начале полномасштабного вторжения России в Украину у нас была ситуация на фронте гораздо хуже, чем сегодня.
Петр Черник поддержал мнение президента о ходе событий на войне.
Ситуация не патовая. В частности, что касается ликвидации нашего противника,
– отметил он.
Украинские защитники продолжают перемалывать силы противника. Только под Авдеевкой за два месяца ликвидировано более 25 тысяч единиц личного состава, 200 танков и 400 бронированных машин.
То есть Россия потеряла две дивизии личного состава, а если добавить раненых, все четыре, а это уже полноценный армейский корпус. Также довольно существенно уничтожена техника,
– уточнил военный эксперт.
Что касается российской артиллерии, то в период с мая по сентябрь ВСУ показали беспрецедентные результаты: было ликвидировано более 50 артиллерийских бригад противника.
"Это очень важный показатель, потому что россияне могут снимать с консервации, ремонтировать и отправлять в бой максимум 300 орудий. Следовательно, украинские силы уничтожают их стратегический потенциал. Сейчас склады оккупантов опустошены примерно на 40%. Это очень много, хотя еще не критично для врага", – подчеркнул Петр Черник.
Больше о потерях врага
По состоянию на 21 декабря за сутки ликвидировано 1 080 оккупантов, а с начала войны количество потерь врага среди личного состава достигло отметки 350 270 единиц. Кроме того, россияне терпят большие потери в технике:
- танков – 5 828 (+14);
- боевых бронированных машин – 10 825 (+31);
- артиллерийских систем – 8226 (+20);
- РСЗО – 932 (+4);
- средств ПВО – 611 (+0);
- самолетов/aircraft – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 342 (+26);
- крылатых ракет – 1 613 (+1);
- кораблей/катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 919 (+48);
- специальной техники – 1 208 (+5).