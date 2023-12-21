Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що рано чи пізно у цій війні обов'язково відбудеться "точка викидання" саме там, де зараз неможливо передбачити. Для росіян наростають критичні маси у військовій справі, нафтогазових потоках, посилюється удушення їхньої економіки, і неминуче щось десь вибухне.

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Можна припустити, що станеться з землетрус, внаслідок якого пошкодиться газогін "Уренгой – Помари – Ужгород" чи може трапитись "Чорнобиль-2" у Челябінську.

"Подібні явища можуть перевернути все з ніг на голову. Однак робити ставку на феномен випадку, було б вершиною немудрості", – наголосив військовий експерт.

Склади спустошені на 40%

Також на пресконференції Президента України від журналістів західних ЗМІ прозвучали запитання щодо того, чи не є нинішні події на фронті "початком втрат" і чи не призведуть вони до"програшу у війні". Зеленський відповів, що так не вважає, адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми мали набагато гіршу ситуацію на фронті, ніж сьогодні.

Петро Черник підтримав думку президента щодо перебігу подій на війні.

Ситуація не патова. Зокрема, в частині того, що стосується ліквідації нашого противника,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста про цілі, відмовився оголошувати їх. Президент навів приклад, що коли були "складнощі на Півдні", всі говорили, які Україна має цілі. Проте події на фронті розгорталися не за планом. Саме тому Зеленський вважає, що про цілі не варто говорити, краще залишати їх у таємниці.

Українські захисники продовжують перемелювати сили противника. Так, лише під Авдіївкою за два місяці ліквідовано понад 25 тисяч одиниць особового складу, 200 танків та 400 броньованих машин.

Тобто Росія втратила дві дивізії особового складу, а якщо додати поранених, то всі чотири, а це вже повноцінний армійський корпус. Також доволі суттєво винищена техніка,

– уточнив військовий експерт.

В частині російської артилерії, в період з травня по вересень, ЗСУ показали безпрецедентні результати: було ліквідовано понад 50 артилерійських бригад противника.

"Це дуже важливий показник, тому що росіяни можуть знімати з консервації, ремонтувати та відправляти до бою щонайбільше 300 гармат. Отже, українські сили нищать їхній стратегічний потенціал. Нині склади окупантів спустошені приблизно на 40%. Це дуже багато, хоч ще не критично для ворога", – підкреслив Петро Черник.

Більше про втрати ворога

Станом на 21 грудня за добу ліквідовано 1080 окупантів, а з початку війни кількість втрат ворога серед особового складу досягла позначки 350 270 одиниць. Крім того, росіяни зазнають великих втрат в техніці: