Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают твердо стоять на своих позициях, несмотря на нехватку боекомплекта.

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Ситуация на поле боя

Угрозы окружения Авдеевки как таковой нет, но севернее и южнее города россиянам удается расширять свои плацдармы. Поэтому расширяется линия фронта, которую Силам обороны нужно удерживать.

Это достаточно усложняет логистику и ведение боевых действий в этом направлении для украинских военных. Впрочем, пока россиянам не удалось своими действиями добиться стратегического преимущества.

"У россиян уже начались серьезные проблемы с бронетехникой. А Силы обороны, в свою очередь, сталкиваются с нехваткой боекомплекта, расход которого сейчас просто бешеный. К сожалению, из-за ситуации в США у нас есть определенный дефицит (боеприпасов – 24 Канал) к западным образцам вооружения. Именно за счет этого россиянам и удается получать некоторые тактические преимущества", – отметил Крамаров.

Обратите внимание! Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на фронте не хватает и снарядов 122-го и 152-го калибров, которые были свойственны всем армиям постсоветских стран. Из-за этой нехватки Силы обороны должны были корректировать свои планы на поле боя.

Впрочем, нельзя сказать, что для России продвижение на флангах Авдеевки "удобно", ведь бои происходят на открытой местности, из-за чего время от времени Силы обороны в контратаках возвращают утраченные ранее позиции, занятие которых дорого стоит врагу.

С чем связано изменение тактики агрессора

Также, по сообщению Юрия Барабаша, враг в очередной раз изменил тактику, прибегая к отдельным участкам Авдеевского направления к более массированным штурмам с привлечением техники.

"Под Авдеевкой можно увидеть, что российский ВПК действительно работает. У них (оккупантов – 24 Канал) идет работа волнами. Мы видим, как в тыл врага приходит эшелон с танками: их разгружают и пытаются сразу ими атаковать. После этого два – три дня (у агрессора – 24 Канал) идет увеличение потерь до 20 – 30 машин, и дальше они снова начинают их экономить", – поделился наблюдениями военный эксперт.

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