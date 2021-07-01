Боевики открыли огонь по гражданским: в Авдеевке из-за обстрела сгорел дом

Оккупанты на Донбассе не просто игнорируют договоренности о прекращении огня, но и активно обстреливают населенные пункты. Так этот раз под огонь попал частный сектор Авдеевки.

Боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Говорится об артиллерийских системах калибра 122 миллиметра и минометах калибра 120 миллиметров.

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Один дом полностью разрушил пожар

Из-за обстрела пострадали дома жителей Авдеевки. Один частный дом полностью разрушил пожар. Мины и снаряды повредили и соседние домохозяйства.

К счастью, в результате действий оккупантов никто не пострадал. Украинская сторона сообщила об этом нарушении наблюдателям ОБСЕ.

Смотрите фото из Авдеевки после обстрела

Ранее в Авдеевке боевики ранили местного жителя

Отметим, что ранее именно в Авдеевке под обстрел пророссийских боевиков попал гражданский житель. 32-летний мужчина возился у себя во дворе, когда попал под огонь. Раненому оказывали первую помощь именно украинские военные, раненого доставили в больницу.

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