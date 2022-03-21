Авдеевку обстреляла артиллерия и авиация: есть погибший

Российские военные обстреляли Авдеевку. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, по Авдеевке наносили артиллерийские, а также авиаудары.

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Оккупанты продолжают обстреливать Авдеевку

Он отметил, что в настоящее время известно о по меньшей мере одном погибшем и двух раненых. Также в результате вражеских обстрелов зафиксированы разрушения и пожары по 15 адресам по всему городу.

Павел Кириленко подчеркнул, что обстрелы продолжаются. Так что местному населению лучше не выходить из убежищ. Это может спасти жизнь.

Так выглядит Авдеевка после обстрелов оккупантами:

В результате обстрелов оккупантов разрушены не только дома горожан, но и другие инфраструктурные объекты. Также в городе лежат неразорванные снаряды.

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