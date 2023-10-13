Авдеевка в "окружении" – это от авторов "Киев за 3 дня"

Авдеевка в окружении… Серьезно? Это от авторов "Киев за 3 дня", "Мы Киев практически захватили" и "Бахмут в котле".

Авдеевка – провал оккупантов

Третий день подряд ряд российских площадок распространяют чепуху о том, что Авдеевка – один из сильнейших укрепленных районов по линии фронта – оказалась в окружении.

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Эту информацию начали форсировать на фоне повышения интенсивности обстрелов со стороны оккупантов и активизации их наступательных действий.

Вот только их наступление в районе Авдеевки как началось с факапа – утопили БРЭМ-1 во время форсирования речушки, так и продолжилось.

Для начала небольшой экскурс в "военную науку" для дятлов, называющих себя "военными корреспондентами". В работе маршала Николая Огаркова (кстати, в декабре 1979 года он как начальник генштаба один из немногих выступил против самоубийственной для СССР операции в Афганистане, отмечая заранее ее провальность), четко определяет, что такое окружение. Авдеевка не отвечает этому определению от слова совсем.

В свою очередь, оккупанты развернули наступление так, будто живут последний день. В нем принимает участие биомасса из состава 1 армейского корпуса, а также подразделения 20-й и 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии. Противнику, благодаря интенсивности ведения огня и количественного напора, удалось захватить ряд позиций, не имеющих критического значения. Однако это продвижение российская пропаганда представляет как победу. Хотя есть нюанс.

У противника в первом эшелоне просто катастрофические потери. Сейчас ведется подсчет, но почти все участвовавшие в наступлении подразделения потеряли боеспособность. Однако командование не отводит их с занятых позиций, потому что боится потерять то немногое захваченное.

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В ближайшее время введут дополнительные силы. С того, как себя покажет этот резерв, можно будет говорить о дальнейших перспективах наступления.

Давление на Авдеевку не снизится

На сегодня к югу и юго-западу от Авдеевки оккупантам не удалось реализовать ни одной поставленной задачи, в частности – выйти на село Северное. При наличии продвижения на севере им так не удалось сразу выйти на железную дорогу, перерезать ее и занять Степовое. Установить полный огневой контроль над дорогой 0542 оккупантам также не удалось.

То есть при учете затраченных сил и волны дешевого хайпа основные задачи российские войска так и не смогли достичь. Однако это не означает, что давление прекратится. Вражеское командование поставило четкую задачу – нужна победа. Скорее всего, из Авдеевки хотят сделать некое мега-достижение до Нового года и преподнести разрушенный город как подарок Владимиру Путину.