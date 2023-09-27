Так, с его переписки в телеграмме в 2023 году, которую 24 Каналу передали представители команды KibОrg, можно понять, какие финансовые вопросы обсуждал Илларион. У них прямо не говорится о деньгах, однако Илларион отмечает нереальные показатели давления и говорит, кому передать это "давление".

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Что известно о переписке Иллариона о деньгах

Илларион в июле 2023 года, подписан в телеграмме как Ivan Ivanovich, общался с отцом Виктором (Дреботием) – протоиереем Храма в честь всех святых в Киеве.



Протоиерей УПЦ МП Виктор Дреботий / Скриншот с сайта УПЦ МП

В переписке Илларион пишет о якобы показателях здоровья священнослужителей, однако нюансы вполне демонстрируют, что на самом деле они могли общаться о финансовых расчетах.

Ведь Илларион посылает якобы показатели давления и пишет о пульсе, однако показатели, по словам медиков, нереальны. Ведь разница между так называемым "верхним" и "нижним" показателями не может быть столь маленькой.



Переписка о деньгах? / Скриншот переписки митрополита Иллариона и Виктора Дреботия

Кроме того, Илларион советует передать "привет" Филарету. По всей вероятности, говорится о митрополите Львовском и Галицком.

Более чем за месяц Илларион снова пишет данные о давлении, однако на этот раз они еще более нереальны – 100 стоит у показателя давления на тот момент, когда сердце сжалось, поэтому показатель не мог быть меньше того, что показывает давление на сосуды между ударами головного в организме "моторчика".



Часть давления Авеля, а часть – в Корец / Переписка митрополита Иллариона

К сожалению, невозможно установить, какие деньги и куда распределяли священники. Однако известно, что в УПЦ МП существует монах с позывным Авель, а в Кореке Ровенской области – действует женский монастырь, принадлежащий Российской православной церкви.



Сведения об основателях Корецкого женского монастыря / Скриншот из Youcontrol

Поэтому, не исключено, что Илларион и Виктор Дреботий обсуждали передачу денег в Ровенскую и Лавру.

Кстати, это происходило уже тогда, когда Илларион не был официально представителем УПЦ МП, он передал епархию Кириллу.

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