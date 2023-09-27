Соответствующую информацию Суспильному подтвердили в ответ на запрос. Кроме того, в постановление суда говорится, что Хозяйственный суд Черновицкой области принял исковое заявление к рассмотрению, пишет 24 Канал.

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Что известно о деле с церковью УПЦ МП в Черновцах

Заместитель городского головы Евгений Маховиков в ответ на запрос журналистов подтвердил, что Управление коммунальной собственности Черновицкого горсовета подало в суд религиозную организацию УПЦ МП через здание церкви на территории Центральной больницы.

Кроме того, в определении Хозяйственного суда Черновицкой области говорится, что суд принял исковое заявление 15 сентября и уже открыл производство по делу.

Городской совет расторг договор с УПЦ МП по аренде помещения церкви

Дело с церковью продолжается, по меньшей мере, с апреля 2023 года. Тогда Черновицкий городской совет своим решением расторг договор аренды здания с украинской православной церковью московского патриархата.

До этого религиозная община "Религиозная община приход в честь святого великомученика Пантелеймона Черновицко-Буковинской епархии УПЦ" арендовала помещение 8 лет.

Далее религиозной организации посылали обращения, в которых потребовали покинуть помещение церкви на территории Центральной больницы. Однако настоятель храма Георгий Аронец рассказывал журналистам, что обращения не получали.

Более того, Георгий Аронец заверил, что они будут законно отстаивать право находиться в церкви.

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