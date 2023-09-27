Соответствующую информацию Суспильному подтвердили в ответ на запрос. Кроме того, в постановление суда говорится, что Хозяйственный суд Черновицкой области принял исковое заявление к рассмотрению, пишет 24 Канал.
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Что известно о деле с церковью УПЦ МП в Черновцах
Заместитель городского головы Евгений Маховиков в ответ на запрос журналистов подтвердил, что Управление коммунальной собственности Черновицкого горсовета подало в суд религиозную организацию УПЦ МП через здание церкви на территории Центральной больницы.
Кроме того, в определении Хозяйственного суда Черновицкой области говорится, что суд принял исковое заявление 15 сентября и уже открыл производство по делу.
Городской совет расторг договор с УПЦ МП по аренде помещения церкви
Дело с церковью продолжается, по меньшей мере, с апреля 2023 года. Тогда Черновицкий городской совет своим решением расторг договор аренды здания с украинской православной церковью московского патриархата.
До этого религиозная община "Религиозная община приход в честь святого великомученика Пантелеймона Черновицко-Буковинской епархии УПЦ" арендовала помещение 8 лет.
Далее религиозной организации посылали обращения, в которых потребовали покинуть помещение церкви на территории Центральной больницы. Однако настоятель храма Георгий Аронец рассказывал журналистам, что обращения не получали.
Более того, Георгий Аронец заверил, что они будут законно отстаивать право находиться в церкви.
Последние инциденты с УПЦ МП
- В Херсоне разоблачили и задержали священника УПЦ МП, который подпольно продавал оставшееся после бегства россиян оружие во время контрнаступления Украине. Оружие он хранил в двух местах. В частности, и на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.
- В сентябре Апелляционный суд подтвердил решение Минкульта об обязательстве освободить участок от незаконно построенного храма-МАФа на территории музея истории Украины в Киеве. Так, здание УПЦ МП демонтируют.
- В Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила священника УПЦ МП, который есть кумом жены подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Ему грозит до 5 лет ограничение свободы или тюрьма на тот же срок за распространение коммунистической символики и пропаганду тоталитарного коммунистического режима.