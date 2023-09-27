Відповідну інформацію Суспільному підтвердили у відповідь на запит. Окрім того, в ухвалі суду мовиться, що Господарський суд Чернівецької області прийняв позовну заяву до розгляду, пише 24 Канал.

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Що відомо про справу з церквою УПЦ МП в Чернівцях

Заступник міського голови Євгеній Маховіков у відповідь на запит журналістів підтвердив, що Управління комунальної власності Чернівецької міськради подало в суд на релігійну організацію УПЦ МП через будівлю церкви на території Центральної лікарні.

Окрім того, в ухвалі Господарського суду Чернівецької області мовиться, що суд прийняв позовну заяву 15 вересня і вже відкрив провадження у справі.

Міська рада розірвала договір з УПЦ МП щодо оренди приміщення церкви

Справа з церквою триває щонайменше з квітня 2023 року. Тоді Чернівецька міська рада своїм рішенням розірвала договір оренди будівлі з українською православною церквою московського патріархату.

До цього релігійна громада "Релігійна громада парафія на честь святого великомученика Пантелеймона Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ" орендувала приміщення 8 років.

Далі релігійній організації надсилали звернення, у яких вимагали покинути приміщення церкви на території Центральної лікарні. Проте настоятель храму Георгій Аронець розповідав журналістам, що звернень не отримували.

Ба більше, Георгій Аронець запевнив, що вони будуть законно відстоювати право перебувати у церкві.

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