К бойкоту присоединились некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли. В ЕС решение о прекращении авиасообщения приняли еще 4 июня.

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Какие страны присоединились к авиабойкоту

Допуск к своему воздушному пространству запрета еще такие государства:

  • Северная Македония;
  • Черногория;
  • Сербия;
  • Албания;
  • Исландия;
  • Лихтенштейн;
  • Норвегия.

О ряде стран, присоединившихся к авиабойкоту, сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано. В пресс-релизе указано, что эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета".

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Авіабойкот Беларуси: главное

  • 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он вроде бы был заминирован, однако эта информация не подтвердилась.
  • Этим рейсом летел оппозиционный журналист Роман Протасевич. После приземления самолета, его задержали.
  • С 5 июня в странах-членах ЕС вступил в силу запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства.
  • С 26 мая Украина также временно приостановила авиасообщение с Беларусью.