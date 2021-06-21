До бойкоту приєднались деякі країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі. У ЄС рішення про припинення авіасполучення ухвалили ще 4 червня.

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Які країни приєднались до авіабойкоту

Допуск до свого повітряного простору заборони ще такі держави:

  • Північна Македонія;
  • Чорногорія;
  • Сербія;
  • Албанія;
  • Ісландія;
  • Ліхтенштейн;
  • Норвегія.

Про низку країн, які приєднались до авіабойкоту, повідомив офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано. У пресрелізі зазначено, що ці країни забезпечать "відповідність своєї національної політики рішенням Ради".

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Авіабойкот Білорусі: головне

  • 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Він начебто був замінований, однак ця інформація не підтвердилась. 
  • Цим рейсом летів опозиційний журналіст Роман Протасевич. Після приземлення літака, його затримали.
  • З 5 червня у країнах-членах ЄС набрала чинності заборона на використання білоруськими літаками повітряного простору. 
  • З 26 травня Україна також тимчасово призупинила авіасполучення з Білоруссю.