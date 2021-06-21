До бойкоту приєднались деякі країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі. У ЄС рішення про припинення авіасполучення ухвалили ще 4 червня.
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Які країни приєднались до авіабойкоту
Допуск до свого повітряного простору заборони ще такі держави:
- Північна Македонія;
- Чорногорія;
- Сербія;
- Албанія;
- Ісландія;
- Ліхтенштейн;
- Норвегія.
Про низку країн, які приєднались до авіабойкоту, повідомив офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано. У пресрелізі зазначено, що ці країни забезпечать "відповідність своєї національної політики рішенням Ради".
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Авіабойкот Білорусі: головне
- 23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Він начебто був замінований, однак ця інформація не підтвердилась.
- Цим рейсом летів опозиційний журналіст Роман Протасевич. Після приземлення літака, його затримали.
- З 5 червня у країнах-членах ЄС набрала чинності заборона на використання білоруськими літаками повітряного простору.
- З 26 травня Україна також тимчасово призупинила авіасполучення з Білоруссю.