До бойкоту приєднались деякі країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі. У ЄС рішення про припинення авіасполучення ухвалили ще 4 червня.

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Які країни приєднались до авіабойкоту

Допуск до свого повітряного простору заборони ще такі держави:

Північна Македонія;

Чорногорія;

Сербія;

Албанія;

Ісландія;

Ліхтенштейн;

Норвегія.

Про низку країн, які приєднались до авіабойкоту, повідомив офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано. У пресрелізі зазначено, що ці країни забезпечать "відповідність своєї національної політики рішенням Ради".

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