Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, вооружение, которое будет предоставлено Украине после встречи "Рамштайн-8", поможет Украине перейти к активным наступательным действиям.

Обратите внимание Как новый пакет военной помощи от Запада повлияет на ситуацию на фронте

Украине могут предоставить штурмовики Су-25

Как рассказал Свитан, не исключено, что западные партнеры могут помочь Киеву и с авиацией.

Есть информация о том, что нам могут передать чуть ли не эскадрилью штурмовиков Су-25. Это как раз и есть то авиационное звено, которое необходимо для поддержки идущих в наступление войск,

– сообщил военный эксперт.

Он добавил, что если Украина получит авиацию, в том числе штурмовики, это станет большим плюсом для ВСУ.

Роман Свитан назвал, какие самолеты может получить Украина: смотрите видео

"Самолеты F-16 принесут победу ВСУ во время наступления"

Президент Владимир Зеленский, обращаясь 20 января к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, призвал партнеров предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

Если будет принято такое решение (о предоставлении F-16 – 24 Канал), это станет прикрытием и поддержкой из воздуха, которая принесет победу нашим войскам при выполнении наступательных задач,

– отметил Свитан.

Полковник запаса ВСУ добавил, что украинские аэродромы уже приспособлены для таких самолетов. Летный состав также имеет все необходимые навыки.

Роль авиации в "наступательной триаде"

Кроме того, по словам Свитана, Украине предоставят самоходные артиллерийские установки Archer. Он отметил, что подобные позиции озвучиваются не просто так.

Такие установки будут поддерживать наступательную триаду, в которую входят танк, БМП и боевой вертолет или штурмовик,

– объяснил военный эксперт.

Он добавил, что хорошим дополнением к этой наступательной триаде стали бы вертолеты Apache. По данным СМИ, Великобритания могла бы предоставить Украине такие вертолеты. Однако пока они не вошли в новый пакет военной помощи.

"Apache – это вертолет, который очень хорошо работает и против танков. То есть он не только прикрывает свои танки и бронегруппы, но и работает против танков противника", – отметил Свитан.

Военный эксперт отметил, что Apache может быть оснащен мощными противотанковыми ракетами. И если бы Украине предоставили такую технику, это стало бы существенным усилением для ВСУ.

Как авиация может помочь ВСУ: главное