Авиация России бомбит Чернигов зажигательными авиабомбами, что запрещено международным правом

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины опубликовала кадры работы спасателей в Чернигове, которые занимаются разминированием неразорвавшихся боеприпасов.

На этом видео можно узнать осколочно-фугасно-зажигательную авиабомбу ОФЗАБ-500. Об этом сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

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Ранее мы уже наблюдали бомбы ОФЗАБ-500 в Чернигове после сбития российского Су-34 5 марта. Тогда мы не были уверены, что эти бомбы должны были быть сброшены на Чернигов, поскольку они, по-видимому, упали вместе со сбитым самолетом. Однако на этот раз на одной из фотографий ГСЧС видны сработавшие обломки ОФЗАБ-500. Это практически не оставляет сомнений, что эта авиабомба с зажигательным действием использовалась для бомбардировки Чернигова.

– говорится в сообщении группы.

Видео ГСЧС Украины

Сообщается, что в этом случае с точки зрения международного права совсем не важно, был ли нанесен удар по военному или гражданскому объекту. Так как в целом по статье 2.2 Протокола III к Конвенции о конкретных видах обычного оружия прямо запрещается использование доставляемых воздухом зажигательных боеприпасов по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.

Авиабомба ОФЗАБ-500 / Коллаж Conflict Intelligence Team

Напомним, что на допросах пилот сбитого над Черниговом Су-34 майор Красноярцев говорил, что наносит удары по координатам, то есть ни он, ни его командование не учитывают наличие гражданских объектов, а также для бомбардировок используются неуправляемые бомбы – подобные тем, которые видны на видео ГСЧС.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что продолжает мониторинг ситуации и просит делиться имеющимися источниками, которые помогли бы пролить свет на вторжение России в Украину. Отправлять информацию можно на почту info@citeam.org или в телеграм @leviev.

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