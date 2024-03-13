Эффект "сушкопада": в ВСУ объяснили, почему враг меньше применяет авиацию

На Таврическом направлении наблюдается снижение активности вражеской авиации, которое уже успели назвать следствием "сушкопада". В целом это свидетельствует об эффективности украинской ПВО.

За последние десять дней количество авиаударов со стороны оккупантов на Таврическом направлении достигло минимума. Об этом сообщил 13 марта представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, выступая в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Как "сушкопад" повлиял на вражескую авиацию

Лиховий отметил, что уменьшение количества авиаударов является результатом потерь российских "Сушек" и эффективной работы украинской противовоздушной обороны. Он отметил, что работа наших защитников неба приводит к снижению эффективности сухопутного наступления врага, поскольку поддержка с воздуха становится менее значимой.

За сутки враг нанес 17 авиаударов, и это наименьшая цифра за последние 10 дней. Это свидетельствует, что наша ПВО работает эффективно, и враг теряет возможность поддерживать свои сухопутные войска с воздуха,

– заявил Лиховий.

Спикер также сообщил, что с начала суток 13 марта произошло 38 боевых столкновений в зоне ОСГВ "Таврия", что составляет более двух третей от общего количества столкновений по всему фронту. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий на этом направлении, несмотря на уменьшение авиационной активности врага.

Однако все же, по словам Лиховия, снижение количества авиаударов не только уменьшает разрушения и жертвы среди гражданского населения, но и способствует улучшению ситуации на фронте для украинских защитников.

Меньше уничтоженных позиций, меньше разрушенных домов в населенных пунктах... Это комплексный процесс, когда россияне могут медленнее наступать, их наступление захлебывается, в том числе и потому, что у них уменьшается поддержка с воздуха, потому что лучше работает наша ПВО.

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Отметим, что с начала февраля 2024 года российская авиация потеряла более десятка самолетов. В частности, наши Силы обороны ликвидировали немало бомбардировщиков-истребителей Су-34: